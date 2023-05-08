«Борщ вырастет в цене. И не только борщ»: финансовый аналитик готовит нас к подорожанию продуктов

По данным СМИ, в ближайшее время ожидается резкое подорожание так называемого «борщевого набора» - картофеля, моркови, свеклы и других овощей. В магазинах сейчас продается импортный картофель – из Египта, Ирана, Азербайджана, а он заметно дороже российского. С чем это связано? И чего ждать россиянам в ближайшее время – какими продуктами стоит запастись? Прояснить эти вопросы нам помогла Татьяна Тарасова, маркетолог, финансово-экономический аналитик.

- Татьяна, действительно ли нам стоит ждать резкого взлета цен?

- Подорожанию - быть, так как экономический кризис, который наблюдается сейчас, не «местечковый», а глобальный. Продукты, которые привозят из-за рубежа, дорожают в закупке из-за нестабильной обстановки на рынке. Кроме того, постоянно растут цены на энергоносители, - и это тоже вносит свою лепту в подорожание товаров.

То есть, уже на стадии доставки товаров в торговые сети ценник повышается. Сети могли бы пойти на уступки и снизить моржу (разницу между ценой и себестоимостью, прибыль) - она у них огромная, доходит до 100 процентов в небольших сетях и выше в крупных, там, где есть возможность закупать большим оптом и снижать ценник на закупку.

Поэтому да, борщ вырастет в цене, и не только борщ.

- Какие продукты станут дороже, кроме «борщевой корзины»?

- Практически все. Есть шанс, что пока удержатся цены на консервацию, сухофрукты и молочную продукцию. Все остальное продолжит дорожать.

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- И что – в самом деле картошка взлетит в цене на целых 25 процентов?

- Что касается процента подорожания, то тут я не согласна. Скорее всего, цены вырастут на 10, максимум на 15, процентов. Тоже неприятно, но это не четверть.

- А когда цены начнут снижаться? И произойдет ли это вообще?

- В середине лета и осенью ценник начнет снижаться. Таким, как год назад, он, конечно, уже не будет. Но в целом подорожание на сельхозпродукцию в пиковое время не должно превысить 5 процентов от уровня прошлого года.