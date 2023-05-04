Четыре причины завести копилку для денег, как в детстве

1. Подать хороший пример детям. Умение копить — важный навык, которому нужно учиться с детства. А в воспитательном процессе слова лучше подкреплять делом. Регулярно наполняйте монетами банку и рассказывайте при этом малышам, на чем вам удалось сэкономить и ради чего вы отказываете себе в сиюминутных тратах. Так дети поймут механизм накопления и мотивацию для этого.

2. Визуализировать процесс. Цифры на банковском счету — это одно, а деньги в прозрачной банке — совсем другое. Их видно, и видна конкретная цель — наполнить банку. Иное ощущение от накопленных средств. Вообще, откладывать на черный день — не самый увлекательный процесс в жизни. Но забавная емкость для денег поможет добавить ему немного веселья. Можно также придумать особую игру, например, класть деньги в банку, если сказал ругательное слово.