Четыре причины завести копилку для денег, как в детстве

1. Подать хороший пример детям. Умение копить — важный навык, которому нужно учиться с детства. А в воспитательном процессе слова лучше подкреплять делом. Регулярно наполняйте монетами банку и рассказывайте при этом малышам, на чем вам удалось сэкономить и ради чего вы отказываете себе в сиюминутных тратах. Так дети поймут механизм накопления и мотивацию для этого.
2. Визуализировать процесс. Цифры на банковском счету — это одно, а деньги в прозрачной банке — совсем другое. Их видно, и видна конкретная цель — наполнить банку. Иное ощущение от накопленных средств. Вообще, откладывать на черный день — не самый увлекательный процесс в жизни. Но забавная емкость для денег поможет добавить ему немного веселья. Можно также придумать особую игру, например, класть деньги в банку, если сказал ругательное слово.
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3. Взять под контроль самую неуловимую часть финансов. Монеты обычно выкладываются или выпадают из карманов, закатываются под мебель. В таком состоянии они больше воспринимаются как мусор. Складывая их в копилку, вы вернете им статус денег. Обычно к монетам относятся пренебрежительно, ведь на них ничего существенного не купишь. Но когда их через некоторое время станет много, можно будет порадовать себя приятной покупкой.
4. Запастись наличкой на всякий пожарный. В наше время все финансовые операции становятся электронными. Но нет-нет, да и случится ситуация, когда вам понадобятся наличные деньги. Например, курьер привез пиццу, а оплата карточкой почему-то не проходит. А тут раз — копилочка под рукой.
По материалам сайта «Лайфхакер»