Стало известно, какие супружеские пары смогут получить по 20 тысяч рублей

В Госдуме готовится законопроект, согласно которому супружеские пары, находящиеся в браке достаточно долгое время, смогут получать материальное поощрение. При этом поощряться будут супруги, прожившие в браке не менее 20 лет. Каждому из них будет начислена сумма в размере 20 тысяч рублей, и такие выплаты будут повторяться каждые пять лет.

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