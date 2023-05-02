Стало известно, какие супружеские пары смогут получить по 20 тысяч рублей

В Госдуме готовится законопроект, согласно которому супружеские пары, находящиеся в браке достаточно долгое время, смогут получать материальное поощрение. При этом поощряться будут супруги, прожившие в браке не менее 20 лет. Каждому из них будет начислена сумма в размере 20 тысяч рублей, и такие выплаты будут повторяться каждые пять лет.
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«В преддверии праздника — Дня семьи, любви и верности — было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке», — приводит слова заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.