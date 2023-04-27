Коснется только избранных: эксперт пояснил, кто будет платить налог по банковскому вкладу

Некоторым вкладчикам российских банков в конце 2024 года придется заплатить подоходный налог. 13% возьмут с накопленных процентов, однако это коснется далеко не всех. Кому стоит задуматься и посчитать возможные убытки, рассказал финансовый аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Специалист пояснил, что простые вкладчики, как он сам, этой меры не почувствуют, потому что платить налог со вкладов придется только тем, кто имеет на счетах в банке более одного миллиона рублей.

По словам Голубовского, причин держать на депозитных счетах банков такие крупные суммы нет. Он посоветовал лучше обратить свое внимание на биржу - там можно заработать больше, но под налог подпадет вся прибыль.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».