Восемь популярных советов по экономии, которые не подходят людям с мизерной зарплатой

В Интернете немало сборников советов по экономии для рядовой семьи. Однако все они предполагают, что у людей, пусть и мало, но все же есть какие-то деньги. А что делать тем, у кого зарплата настолько низкая, что даже на еду и коммуналку не всегда хватает?

Вот ряд часто встречающихся советов, с которыми людям, живущим на грани прожиточного минимума, стоит быть осторожными.

1. Откладывайте 10% от зарплаты. Данный совет предполагает, что дохода человека хватает на удовлетворение базовых нужд и еще немного остается на развлечения и приятные покупки. Именно на последних и предлагают экономить, откладывая некий процент от зарплаты. Но если ее впритык хватает только на еду, проезд и коммуналку, отщипнуть кусочек от суммы не получится. Когда выбор стоит между «копить» или «не голодать», второй вариант очевидно предпочтительнее. Но подушка безопасности все равно нужна. Попробуйте сформировать ее из внеплановых денежных поступлений: подарков, премий и подработок.

2. Покупать все большими упаковками. Действительно, крупные наборы чего бы то ни было обычно получаются выгоднее маленьких упаковок. Но при низком доходе денег на большие пачки может физически не быть. Как же адаптировать этот совет под свой бюджет? Кооперироваться с единомышленниками. Можно купить большую упаковку на двоих‑троих, разделить и существенно на этом сэкономить.

3. Использовать банковские карточки или наличные реже. Оба совета, как правило, касаются потери контроля над финансами. Одни люди легче расстаются с деньгами, расплачиваясь карточкой, потому что виртуальные средства воспринимаются ими не всерьез. Для других снять со счета наличку означает попрощаться с ней. Как бы то ни было, оба этих совета вряд ли актуальны при низком доходе. Если человек привыкает экономить, он вряд ли способен швырять деньги на ветер исключительно из‑за формы их хранения. Поэтому храните деньги так, как лично вам удобно понимать, сколько их осталось и где они лежат.

4. Не покупать ненужное. При низкой зарплате такой совет обычно воспринимается в штыки, мол, у меня в принципе нет денег на ненужные товары, я покупаю только необходимое. Но в действительности практически в любой корзине можно найти что-то, без чего она не станет хуже. Главное — под каким углом посмотреть. Например, алкоголь и сигареты многие воспринимают как нечто, без чего нельзя обойтись. Но если денег совсем нет, может, пора отказаться от вредных привычек?

5. Отписаться от рассылок, игнорировать акции. Маркетинговые инструменты созданы, чтобы приносить выгоду продавцам, а не покупателям — это да. Однако человек с невысоким доходом при всем желании не сможет купить много ненужных товаров. Но именно акции могут помочь приобрести качественные вещи по сниженной цене. Нужно стараться использовать их для собственной выгоды, анализируя предложения продавцов с холодной головой.

6. Самостоятельно делать все, что можно. Тут есть нюанс. У любителя процесс создания чего-либо может растянуться во времени. Иногда требуется дополнительное оборудование, а результат непредсказуем. Стоит трезво подойти к оценке своих способностей. Например, неспешно собрать купленный шкаф в выходные — почему нет. А самому монтировать кухню полторы недели, возможно, не стоит.