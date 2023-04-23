«В начале будет тяжеловато»: Дерипаска дал прогноз, как долго доллар будет доминирующей валютой в мире

Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска поделился мнением, что американский доллар перестанет быть доминирующей валютой уже через пять лет.

«Еще каких-то пять-семь лет назад доминирование доллара в мировых расчетах, финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым. Но теперь, после того, как это доминирование, это превосходство было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок — те же санкции против компаний, в которых работают десятки, сотни тысяч людей — этому доминированию очень быстро начинает приходить конец», - пишет миллиардер в Telegram.

«Уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы. Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона».