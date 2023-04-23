«В начале будет тяжеловато»: Дерипаска дал прогноз, как долго доллар будет доминирующей валютой в мире

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Global Look Press

Миллиардер пояснил, почему американская валюта прекращает быть гегемоном.

Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска поделился мнением, что американский доллар перестанет быть доминирующей валютой уже через пять лет.

«Еще каких-то пять-семь лет назад доминирование доллара в мировых расчетах, финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым. Но теперь, после того, как это доминирование, это превосходство было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок — те же санкции против компаний, в которых работают десятки, сотни тысяч людей — этому доминированию очень быстро начинает приходить конец», - пишет миллиардер в Telegram.

«Уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы. Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона».

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Напомним, имя Олега Дерипаски связано с такими промышленными компаниями, как «Русский алюминий», «Русал» и «Базовый элемент». В «нулевых» он был признан самым богатым россиянином и входил в десятку мирового рейтинга миллиардеров по версии журнала Forbes.

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