В чем подвох льготной ипотеки для вторичного жилья

Еще в прошлом году вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что государство заинтересовано в стимулировании рынка жилья. И поднимал тему льготной ипотеки при покупке недвижимости на вторичном рынке. Недавно о такой инициативе заговорил и Владимир Путин.

Во время встречи с гендиректором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко президент отметил, что государство могло бы предоставлять россиянам льготы на приобретение жилья на вторичном рынке. По мнению президента, это положительно скажется на строительной отрасли. Это и мера поддержки застройщиков, и семей, желающих приобрести свою квартиру.

Насколько действительно реализуема программа льготной ипотеки на вторичном рынке? И в чем же заключаются ее достоинства и недостатки?

Об этом Teleprogramma.pro поговорила с президентом Международной академии ипотеки и недвижимости Ириной Радченко.

— Ирина, как вообще в целом развивается ситуация на вторичном рынке жилья?

— Сейчас цены на вторичном рынке на 20–30% ниже, чем на первичном. И это связано с тем, что с рядовым гражданином легче договориться, чем со строительной компанией, которая уже утвердила прайсы с банком.

За счет гибкости продавцов цены на такое жилье могут быть снижены. К тому же когда ты покупаешь квартиру, то въезжаешь в нее сразу, поэтому вторичный рынок сейчас вне конкуренции с первичным. Хотя стоимость ипотеки на вторичке на 2–2, 5% выше, чем на первичке. Однако за счет стоимости квадратного метра вторичка выгоднее, поэтому многие ее и выбирают.

Сейчас произошла затоваренность жилья, 60% жилья не распродано. И получается, что разговорами о льготной ипотеке решили поддерживать цены, создав еще больший спрос на вторичное жилье.

По логике предложения получается: чтобы не падали доходы застройщиков, следует повысить доходы частных продавцов. Я долго пыталась вникнуть в смысл этой инициативы и считаю, что это лобби застройщиков. То есть они заинтересованы в том, чтобы поддерживать цены на высоком уровне, хотя они не соответствуют доходам граждан.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.