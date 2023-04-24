В чем подвох льготной ипотеки для вторичного жилья

Еще в прошлом году вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что государство заинтересовано в стимулировании рынка жилья. И поднимал тему льготной ипотеки при покупке недвижимости на вторичном рынке. Недавно о такой инициативе заговорил и Владимир Путин.
Во время встречи с гендиректором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко президент отметил, что государство могло бы предоставлять россиянам льготы на приобретение жилья на вторичном рынке. По мнению президента, это положительно скажется на строительной отрасли. Это и мера поддержки застройщиков, и семей, желающих приобрести свою квартиру.
Насколько действительно реализуема программа льготной ипотеки на вторичном рынке? И в чем же заключаются ее достоинства и недостатки?
Об этом Teleprogramma.pro поговорила с президентом Международной академии ипотеки и недвижимости Ириной Радченко.
— Ирина, как вообще в целом развивается ситуация на вторичном рынке жилья?
— Сейчас цены на вторичном рынке на 20–30% ниже, чем на первичном. И это связано с тем, что с рядовым гражданином легче договориться, чем со строительной компанией, которая уже утвердила прайсы с банком.
За счет гибкости продавцов цены на такое жилье могут быть снижены. К тому же когда ты покупаешь квартиру, то въезжаешь в нее сразу, поэтому вторичный рынок сейчас вне конкуренции с первичным. Хотя стоимость ипотеки на вторичке на 2–2, 5% выше, чем на первичке. Однако за счет стоимости квадратного метра вторичка выгоднее, поэтому многие ее и выбирают.
Сейчас произошла затоваренность жилья, 60% жилья не распродано. И получается, что разговорами о льготной ипотеке решили поддерживать цены, создав еще больший спрос на вторичное жилье.
По логике предложения получается: чтобы не падали доходы застройщиков, следует повысить доходы частных продавцов. Я долго пыталась вникнуть в смысл этой инициативы и считаю, что это лобби застройщиков. То есть они заинтересованы в том, чтобы поддерживать цены на высоком уровне, хотя они не соответствуют доходам граждан.
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Ирина Радченко в студии канала ОТР
— А кому выгодны такие льготы?
— Продавцам вторичного жилья. Они могут выручить на 10–20 % больше денег. А для тех, кто хочет приобрести собственную квартиру, индекс доступности жилья отодвинется еще дальше. И вторичное жилье станет недоступно. Я не вижу логики в этом предложении, кроме как поддержать аппетиты застройщиков. Они продвигают такой проект, чтобы не падать в своей марже.
Застройщики объясняют, что сейчас есть такая категория клиентов, которые продают свою вторичку, а покупают первичку, но они не могут ее продать, потому что она стоит дешевле. Они не могут вписаться в продажу первичного жилья.
А если же на вторичное жилье будут действовать льготы, то они будут продавать его быстрее и дороже и, значит, придут на первичку. Но при этом цены на вторичное жилье возрастут.
Вторичка и так себя сейчас неплохо чувствует, потому что рубль отвалился почти на 30%. Но на рынке достаточно оживленно, не сказать, что царит ледниковый период, как это было год назад в апреле. Тогда вообще все стояло.
— То есть получается, что даже если процентная ставка снизится, то стоимость квадратного метра вторичного жилья увеличится? И цены на первичную и вторичную недвижимость примерно сравняются?
— Да. Но у недвижимости на вторичном рынке есть конкурентное преимущество. Ты купил квартиру и въезжаешь в нее. А кому нужна первичка с ее рисками? Достроят ли это жилье или нет — вот в чем вопрос. Такое себе решение…
Но у этого проекта есть некое оправдание. В тех регионах, где вообще не ведется строительство, люди, которым положена льгота, не могут воспользоваться этой льготой, потому что первичного жилья там нет, а на вторичку это не распространяется.
И если говорить о льготной ипотеке, то можно сделать исключение — именно для этих регионов и для льготной категории граждан. А то эти люди дискриминированы. Но если представить, что в этих городах будет развиваться семейная ипотека и цены на вторичном рынке вырастут… И что? Там будет строиться жилье? Нет.
И что в конечном итоге выиграет потребитель? Ничего. Просто его хрущевка, которую давно пора сносить, будет стоить безумных денег.
Хотели помочь родителям, которые не могут реализовать свои права? Делаешь как лучше, а получается, как всегда. Поэтому мера, конечно, спорная.