Депутат Госдумы объяснила, за что пенсионера могут лишить социальной доплаты

Пенсионера могут лишить доплаты к пенсии, если у него имеется неучтенный доход. Например, он получает деньги от сдачи квартиры в аренду, проценты по вкладам и любые другие заработки. Об этом журналистам рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сегодня социальную доплату к пенсии получают неработающие пенсионеры, у кого доходы ниже прожиточного минимума, в соответствующем субъекте Российской Федерации. Если доход не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера, выделяется социальная доплата. Это делается для того, чтобы люди не оказались за чертой бедности», — цитирует депутата ОСН.

«Но доход — от сдачи жилья в аренду, от получения процентов по вкладам и любой другой заработок — также должен учитываться при начислении доплат».

«Почти 2,5 миллиона человек на начало 2022 года получали соцдоплату. Достаточно сложно предусмотреть, какой процент из них сдает жилье в аренду неофициально. Многие привыкли это делать по-тихому, чтобы не платить достаточно высокий налог в 13%».