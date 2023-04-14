На сколько в России подорожает молоко и молочная продукция

Курс доллара растет с каждым днем. И у россиян возникает закономерный вопрос: а как колебания валюты отразятся на ценах на продукты? Например, на молоко и на молочную продукцию?
Как рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва» руководитель отдела закупок одного из столичных оптовых рынков Виталий Бабушкин, цены на молочные продукты повысятся. И это прежде всего коснется сыра, йогуртов и творога. Причина – в дорогой импортной закваске.
Однако в беседе с Teleprogramma.pro маркетолог, финансово-экономический аналитик Татьяна Тарасова отметила, что не видит реальных факторов для подорожания в этом сегменте.
«С одной стороны, есть импортные, то есть ввозимые из зарубежья компоненты, с другой, с приходом весны объемы удоев значительно возрастают, что приводит к снижению цен на само молоко. А это первичный элемент всех молочных изделий, - отмечает Татьяна Тарасова.
Без молока никакая импортная закваска не станет йогуртом. То есть мы можем прогнозировать компенсацию - фактор подорожания будет перекрыт фактором удешевления, что на выходе позволит сохранить стоимость изделия неизменной.
Также не стоит забывать про известную фразу: «Природа не терпит пустоты. Что произойдет, если эта ввозимая из-за рубежа закваска сильно возрастет в цене, это приведет к резкому росту стоимости изделия, и возникнет вопрос о рентабельности производства конкретной группы товаров? Например, тех же йогуртов».
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Фото: Global Look Press
По словам Татьяны Тарасовой, в таком случае производители будут искать другого поставщика компонента из другой более «дешевой» страны, или же появится спрос на организацию подобного бизнеса в России. Каким будет качество этих йогуртов, покажет время, но они с прилавков не исчезнут.
«И, конечно, ни одна сеть не заинтересована продавать товары по таким ценам, чтобы их не брали. Поэтому тут мы можем говорить об адекватности их стоимости», - объясняет Татьяна Тарасова.
По словам эксперта, существует риск удорожания продукции за счет роста стоимости тары, ввозимой в страну, или компонентов на ее изготовление. Производство товаров питания по своей технологии значительно легче, нежели производство пластика. Но даже в таком случае молочная продукция подорожает не более чем на 5%.