На сколько в России подорожает молоко и молочная продукция

Курс доллара растет с каждым днем. И у россиян возникает закономерный вопрос: а как колебания валюты отразятся на ценах на продукты? Например, на молоко и на молочную продукцию?

Как рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва» руководитель отдела закупок одного из столичных оптовых рынков Виталий Бабушкин, цены на молочные продукты повысятся. И это прежде всего коснется сыра, йогуртов и творога. Причина – в дорогой импортной закваске.

Однако в беседе с Teleprogramma.pro маркетолог, финансово-экономический аналитик Татьяна Тарасова отметила, что не видит реальных факторов для подорожания в этом сегменте.