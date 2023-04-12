Жесть! Что творится с ценами на рыбные консервы

Цены на рыбные консервы за последние месяцы заметно выросли: сайра и скумбрия, например, подорожала на 20–22%, тунец — на 19%, шпроты — на 14%, килька — на 10%. Почему так произошло, разъяснил Александр Панин, председатель Рыбного союза: дело в антироссийских санкциях.
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Стоимость жестяной банки и крышки составляет 35–37% всей стоимости товара, а жесть из-за санкций подорожала. Глава проекта компании «Русский рыбный мир» Игорь Попов дополнил: стоимость консервы определяется страной, в которой выловили рыбу.
«Не все виды рыбы для консервов вылавливаются в России. А если сырье импортное, то это означает необходимость расчетов в валюте: и за фрахт, и за саму рыбу. Поэтому, конечно, все консервы, которые делаются из импортного сырья, подорожают. Курс доллара недавно был 75 рублей, потом стал 82 рубля — и это не может не привести к удорожанию продукции. Тут речь идет, например, о сайре, скумбрии, сардинах и некоторых других видах рыб», — цитирует Попова издание «РИА ФАН».