Что такое здоровые отношения с деньгами и как их достичь

А у вас здоровые отношения с деньгами? Речь идет о сознательном, целенаправленном отношении к финансам, которое приносит удовлетворение. Понимании того, что средства будут нужны не только сейчас, но и в будущем. А также умение различать, что вам действительно нужно, а чего просто хочется. Такое определение дает финансовый психолог Брэд Клонц.
По его словам, у вас здоровые отношения с деньгами, если вы:
- расходуете средства, опираясь на свои внутренние ценности;
- не имеете или почти не имеете долгов;
- копите для достижения своих целей;
- имеете финансовую подушку безопасности или страховку на непредвиденные случаи.
Соответственно, если вы много тратите на ерунду, постоянно кому-то должны, не откладываете на важные цели и на черный день, ваши отношения с деньгами нельзя назвать здоровыми.
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Причиной низкого дохода человека, по мнению Клотца, могут стать заложенные семьей или окружением определенные финансовые сценарии.
Например, к печальным финансовым последствиям приводят сценарии:
- избегания («Деньги развращают», «Любовь к деньгам — корень всех зол», «Честные люди о деньгах не думают»);
- обожествления («Деньги решают все», «Деньги сделают меня счастливым», «Денег много не бывает»);
- статусности («Успех определяется по тому, сколько ты зарабатываешь», «Покупать нужно только лучшее», «Не все заслуживают быть богатыми»).
Так, люди со сценарием избегания отказываются от потенциально выгодных предложений, не желают контролировать деньги, бессознательно стараются избавиться от них, потратив или пожертвовав.
Люди со сценарием обожествления денег склонны к неоправданным финансовым рискам, желанию заработать как можно больше. Они хотят много покупать и часто накапливают долги.
Те же, кто считает деньги показателем статуса, постоянно сравнивают себя с другими, стараются не отставать от успешных людей и много тратят на дорогие вещи.
Также, если вы привыкли слышать, что все представители вашей профессии получают очень мало, у вас развивается мышление дефицита. Его носители постоянно замечают то, чего у них нет, и завидуют другим. Привыкают думать, что в их положении добиться чего-то лучшего просто невозможно. Они перестают верить в перемены и мечтать. Не ищут новых возможностей или отказываются от них.
Что делать, чтобы изменить ситуацию
1. Выявите свои финансовые сценарии. Скорее всего, вы следуете им неосознанно. Нужно увидеть их в своем поведении и осознать. Поспрашивайте родственников об их отношении к деньгам, найдите в их рассуждениях мысли, с которыми вы согласны («Деньги нужно копить, а не тратить», «Счастье за деньги не купишь», «Деньги — это свобода»).
Проанализируйте личный опыт. Какое у вас самое радостное воспоминание, связанное с деньгами? Какое самое болезненное? Самое раннее? Какие финансовые уроки вы усвоили в детстве? Ответы на эти вопросы многое прояснят: вы увидите, как складывался ваш сценарий и как он влиял на ваши решения. Допустим, вы с детства видели, что от денег одни неприятности: из-за них ссорятся, совершают преступления. В таком случае мог сложиться сценарий избегания.
2. Разберитесь в себе. Недовольство, зависть, ревность, грусть часто заставляют совершать лишнее покупки, которые временно заглушают эти чувства. Важно понять, что приобретения не помогут вам избавиться от негатива, зато легко могут привести к долгам и еще большему недовольству жизнью. Подумайте, чего вам не хватает, что вы пытаетесь восполнить покупками. Выявите корень проблемы и ищите более здоровые способы борьбы с ним.
3. Воспринимайте деньги как инструмент. Наша частая ошибка — превращение финансов в самоцель, хотя это всего лишь инструмент для достижения желаемого. Подумайте, что для вас действительно важно. Исходя из этого, выявите приоритетные расходы и не тратьте средства на мишуру.
4. Не вознаграждайте себя покупками. Если нам плохо, мы покупаем что-то себе в утешение. Если мы добились чего-то, то вознаграждаем себя приятным приобретением. В итоге повод потратиться на что-то новое находится постоянно. Учитесь замечать такие триггеры и не делать из покупок поощрение. Останавливайте себя, почувствовав сиюминутное желание приобрести что-то, ведь на вас в данный момент просто влияет настроение. Отойдите от вещи, отвлекитесь на что-то другое, и, скорее всего, вы поймете, что на самом деле она вам не нужна.
5. Никогда не тратьте больше, чем зарабатываете. В противном случае вы всегда будете рабом денег — придется жить от зарплаты до зарплаты или брать в долг. Введите правило в день получки в первую очередь откладывать часть средств и оплачивать счета. И только потом планируйте, как потратить остальное. Постепенно у вас появится подушка безопасности и накопления на важные цели.
По материалам сайта «Лайфхакер»