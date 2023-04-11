Что такое здоровые отношения с деньгами и как их достичь

А у вас здоровые отношения с деньгами? Речь идет о сознательном, целенаправленном отношении к финансам, которое приносит удовлетворение. Понимании того, что средства будут нужны не только сейчас, но и в будущем. А также умение различать, что вам действительно нужно, а чего просто хочется. Такое определение дает финансовый психолог Брэд Клонц.

По его словам, у вас здоровые отношения с деньгами, если вы:

расходуете средства, опираясь на свои внутренние ценности;

не имеете или почти не имеете долгов;

копите для достижения своих целей;

имеете финансовую подушку безопасности или страховку на непредвиденные случаи.

Соответственно, если вы много тратите на ерунду, постоянно кому-то должны, не откладываете на важные цели и на черный день, ваши отношения с деньгами нельзя назвать здоровыми.

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Причиной низкого дохода человека, по мнению Клотца, могут стать заложенные семьей или окружением определенные финансовые сценарии.

Например, к печальным финансовым последствиям приводят сценарии:

избегания («Деньги развращают», «Любовь к деньгам — корень всех зол», «Честные люди о деньгах не думают»);

обожествления («Деньги решают все», «Деньги сделают меня счастливым», «Денег много не бывает»);

статусности («Успех определяется по тому, сколько ты зарабатываешь», «Покупать нужно только лучшее», «Не все заслуживают быть богатыми»).

Так, люди со сценарием избегания отказываются от потенциально выгодных предложений, не желают контролировать деньги, бессознательно стараются избавиться от них, потратив или пожертвовав.

Люди со сценарием обожествления денег склонны к неоправданным финансовым рискам, желанию заработать как можно больше. Они хотят много покупать и часто накапливают долги.

Те же, кто считает деньги показателем статуса, постоянно сравнивают себя с другими, стараются не отставать от успешных людей и много тратят на дорогие вещи.

Также, если вы привыкли слышать, что все представители вашей профессии получают очень мало, у вас развивается мышление дефицита. Его носители постоянно замечают то, чего у них нет, и завидуют другим. Привыкают думать, что в их положении добиться чего-то лучшего просто невозможно. Они перестают верить в перемены и мечтать. Не ищут новых возможностей или отказываются от них.