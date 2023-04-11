6 советов, как выбраться из безденежья

Ваши финансы поют романсы? Вот шесть советов, как остановить этот «концерт» и начать двигаться к накоплению благосостояния.

1. Не впадайте в панику — сядьте и спокойно оцените ситуацию. Определите причину финансовой напряженности. Денег нет, потому что вы потеряли работу или ушли в декрет? А может, вам просто перестало хватать текущих доходов и приходится часто занимать деньги? Предпосылки могут быть разными: много средств ушло на лечение, накопились долги по кредитной карте, была сделана необдуманная дорогая покупка или просто бесконтрольно тратите на развлечения. Важно понять причину кризиса и строить свои планы, исходя из конкретной ситуации.

2. Выявите свои приоритетные расходы. Обычно это траты на жилье и питание. Можно прожить без домашнего интернета и развлечений, но без крыши над головой и еды точно не обойтись. В зависимости от вашей ситуации в важные расходы также могут входить лекарства, плата за детский сад или что‑то еще.

Застрахуйте себя от лишних расходов: оставьте кредитную карту дома, удалите данные своих платежных карт из приложений и онлайн‑магазинов, расплачивайтесь наличными, стараясь уложиться в запланированную сумму. Это не решит проблему, но остановит утечку средств.

3. Составьте себе реалистичный бюджет. Для этого отследите свои расходы за две–четыре недели, записывайте каждую покупку. Затем посмотрите, сколько уходит на разные платежи и товары. Подумайте, на чем сейчас можно сэкономить, от чего отказаться. Подсчитайте, сколько сможете выделить на уплату долгов, кредита или создание собственного резервного фонда.

У вас вряд ли получится отказаться от целой категории расходов или сэкономить большую сумму на чем‑то одном. Вместо этого попробуйте урезать каждую категорию хотя бы на 10%. Вы не заметите большой разницы, но сэкономите какое‑то количество денег. Развлечения, покупки для удовольствия, еду вне дома можно сократить сильнее — вплоть до 90%. Постарайтесь все же немного оставить на эти траты, чтобы не чувствовать себя полностью лишенным радостей.