На сколько подорожают овощи и фрукты в ближайшее время

Курс доллара растет с пугающей скоростью. Так, сегодня иностранная валюта стоит уже 82 рубля. Вполне естественно, у рядовых граждан возникают вопросы: а что будет с ценами на продукты, например, на овощи и фрукты? Тем более что некоторые фрукты мы закупаем из других стран.
На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает маркетолог, финансово-экономический аналитик Татьяна Тарасова.
По словам эксперта, в первую очередь на стоимость привозных товаров, в том числе и фруктов, влияет не курс доллара или евро, а цена на энергоносители. Рост валюты подразумевает повышение стоимости топлива, что неизбежно влечет за собой увеличение расходов на транспортировку. И разумеется, себестоимость товара увеличится.
«Обычно в случае нестабильности и волнообразных скачков валюты, сети увеличивают возможный расход на 10–15%. То есть в данном случае мы можем говорить о повышении стоимости ряда импортных товаров, в том числе фруктов, овощей и ягод на 10–15%», — объясняет Татьяна Тарасова.
«Повышения цен можно избежать, если торговые представители сократят рентабельность. Сейчас маржинальность сети, то есть чистый доход компании с одного вида товаров, может доходить до 100%. В сегменте скоропортящейся продукции — до 40%, так как товары могут сгнить, не дождавшись своего покупателя».
Теоретически торговые сети могли бы сократить доход с 40 до 20%, что позволило бы не только не поднимать цены, но и снизить их, уверена Татьяна Тарасова. Правда, в современных реалиях такой вариант выглядит маловероятным.
По мнению маркетолога, сетям стоит учитывать доходы населения, поскольку в некоторых дотационных регионах стоимость продуктовой корзины на месяц подбирается к прожиточному минимуму.
«Соответственно, мы можем говорить о снижении доходов россиян до уровня, когда хватает только на еду. Еще одно повышение может спровоцировать ситуацию, когда не хватит даже на продукты», — объясняет спикер.
По ее словам, ситуация выглядела бы совсем печально, если бы ни один важный фактор. Россия закупает далеко не все овощи и фрукты за рубежом. Большой их процент выращивается на полях внутри страны.
«Помидоры, огурцы, редис — эти овощи уже в начале мая появятся на прилавках от местных производителей. Теплицы, где они выращиваются, находятся на юге России.
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Фото: Global Look Press
Затем пойдет клубника, малина. К концу лета — яблоки, груши. Местные производители составят конкуренцию импортерам и обрушат 15% подорожание.
Так что ситуация в этом сегменте выглядит достаточно обнадеживающе», — уверяет Татьяна Тарасова.