На сколько подорожают овощи и фрукты в ближайшее время

Курс доллара растет с пугающей скоростью. Так, сегодня иностранная валюта стоит уже 82 рубля. Вполне естественно, у рядовых граждан возникают вопросы: а что будет с ценами на продукты, например, на овощи и фрукты? Тем более что некоторые фрукты мы закупаем из других стран.

На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает маркетолог, финансово-экономический аналитик Татьяна Тарасова.

По словам эксперта, в первую очередь на стоимость привозных товаров, в том числе и фруктов, влияет не курс доллара или евро, а цена на энергоносители. Рост валюты подразумевает повышение стоимости топлива, что неизбежно влечет за собой увеличение расходов на транспортировку. И разумеется, себестоимость товара увеличится.

«Обычно в случае нестабильности и волнообразных скачков валюты, сети увеличивают возможный расход на 10–15%. То есть в данном случае мы можем говорить о повышении стоимости ряда импортных товаров, в том числе фруктов, овощей и ягод на 10–15%», — объясняет Татьяна Тарасова. «Повышения цен можно избежать, если торговые представители сократят рентабельность. Сейчас маржинальность сети, то есть чистый доход компании с одного вида товаров, может доходить до 100%. В сегменте скоропортящейся продукции — до 40%, так как товары могут сгнить, не дождавшись своего покупателя».

Теоретически торговые сети могли бы сократить доход с 40 до 20%, что позволило бы не только не поднимать цены, но и снизить их, уверена Татьяна Тарасова. Правда, в современных реалиях такой вариант выглядит маловероятным.