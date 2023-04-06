Усвойте эти три привычки: они сделают вас богатым

Психологи утверждают: если следовать этим привычкам, которые есть у всех миллионеров, можно пополнить списки богатых людей. Почему бы не попробовать?

Привычка первая: вести дневник. Если каждый день раскладывать по полочкам все события и записывать мысли и идеи, то это поможет мозгу упорядочивать все произошедшее и находить оптимальный выход. Привычка вторая: читать книги. Здесь комментарии излишни. Привычка третья: рано вставать. Это позволяет заранее наметить дела на день и оставит время для того, чтобы неспешно выпить кофе, заняться чем-то приятным, словом — посвятить себе пару часов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По материалам изданий vnimanie.pro и Men's Life.