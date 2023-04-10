Когда доллар будет стоить 30 рублей: финансовый аналитик перечислил условия для этого

И доллар, и евро за последнее время заметно укрепились. И это – несмотря на финансовые проблемы в США и Европе, несмотря на то что дорожает нефть. Казалось бы – нелогично. Но это только на первый взгляд. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, назвал условия, при которых доллар мог бы вновь стоить 30 рублей.

- Михаил Кимович, что должно произойти для того, чтобы курс доллара вернулся к 30 рублям?

- Курс национальной валюты зависит от эффективности экономики, ее общего состояния, производительности труда и других факторов. Ответ на ваш вопрос такой: в экономике США не должно измениться ничего, а у нас должно стать в два раза лучше.

Вот когда у нас станет в два раза лучше в смысле эффективности экономики, производительности труда, когда экономика начнет расти не на 0,1 процент в год, а на 5-6 процентов, как в Китае, - тогда рубль станет расти по отношению к доллару. И когда-нибудь, может быть, мы выйдем на эти цифры – 30 или 40 рублей за доллар. Вопрос в том, нужно ли нам это?

- А разве не нужно?

- Дело в том, что сам по себе курс валют - просто показатель соотношения эффективности двух экономик. Фактически это – индикатор успешности, эффективности, перспективности экономики. Сейчас у нас в экономике дела обстоят несколько хуже, чем я предполагал.

Наши крупные бизнесмены проявляют хозяйственную инертность – не развиваются сами и не развивают нашу экономику. Они заняли выжидательную позицию и надеются на возвращение «тепличных» условий, к которым привыкли. В данном случае курс рубля – верный индикатор того, что происходит в экономике. И еще хочу сказать: в первую очередь для нас важен даже не курс рубля по отношению к доллару или евро, а курс рубля к юаню.

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- Почему именно к юаню?

- Потому что юань – валюта, регулируемая государством. И курс рубля к юаню – верный показатель того, что в нашей экономике что-то не так. Предприниматели все время ждут какой-то помощи от государства, а сами ничего не хотят делать. Им бы хотелось, чтобы вернулись прежние времена. Но для этого надо возвращаться к плановой экономике, к госпредприятиям, - а это невозможно.

Необходимо учиться работать в новых, более сложных, условиях. Вы же предприниматели – так действуйте, предпринимайте что-то, двигайтесь! Иначе зачем вы тогда нужны?..

