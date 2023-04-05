На сколько в этом году подорожает летний отдых в России и за рубежом

Самые предприимчивые россияне не надеются на авось, а планируют свой летний отпуск заранее. Тем более, по слухам, стоимость путевок в Турцию, Египет и на местные курорты существенно вырастет. Впрочем, такие слухи появляются каждый год. Но последние три года наши граждане особенно прислушиваются к ним.
О том, насколько такие слухи обоснованы, Teleprogramma.pro поговорила с вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным.
Как уверяет эксперт, по результатам акции «Раннее бронирование», которая завершилась в конце марта, россияне проявляют интерес как к международным направлениям, так и путешествиям по нашей стране. Среди зарубежья по традиции лидирует Турция, куда предлагается наибольшее количество рейсов. Это пять самых популярных городов: Бодрум, Доломан, Анталья, Измир, Стамбул.
Большим спросом пользуются Объединенные Арабские Эмираты, возобновились путешествия в Таиланд, который только за последние три месяца посетило около 600 тысяч российских туристов.
Россияне снова путешествуют в Таиланд. Фото: Global Look Press
Среди наших граждан популярна Шри-Ланка, Мальдивские острова, также россияне активно путешествуют в соседние государства: Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и другие страны.
«Внутри России же с учетом доступности путешествий наибольшим спросом пользуется Краснодарский край: Сочи, Анапа, Геленджик. Также можно отметить и курорты Северного Кавказа, Кавказские Минеральные Воды, — отмечает Дмитрий Горин.
Люди, выбирающие экскурсионные маршруты, могут отравиться в Москву, Санкт-Петербург, Казань. Также есть предложения туроператоров по Карелии и Дальнему Востоку.
Если говорить о среднем чеке на майские праздники, цена варьируется в зависимости от категории гостиницы и стоимости перелета, например, в Краснодарский край — от 40 тысяч рублей на человека. В Турцию есть пакеты от 60 тысяч рублей на туриста на неделю».
— Дмитрий Львович, а вот если сравнить с предыдущими майскими праздниками, то насколько выросла стоимость туров?
— В прошлом году курс доллара был 60–65 рублей, в этом он вырос практически до 80. На стоимость международных путешествий прежде всего влияют курсы валют, которые стали на 20–30% выше по сравнению с прошлым годом, и стоимость авиаперевозки.
Она в какой-то мере повысилась, но стабилизировалась, поскольку количество авиакомпаний, вылетающих в 34 страны, куда выполняются прямые рейсы, все-таки увеличилось.
За счет этого цены на международные перелеты находятся очень близко к уровню прошлого года и по ряду направлений, например, по Турции, даже показывают снижение. Так, в прошлом году перелет в Турцию туда и обратно стоил 60 тысяч рублей и более, а в этом году билеты можно купить и за 40 тысяч.
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Цены на авиаперелеты в Турцию показывают снижение. Фото: Global Look Press
Если говорить о российских направлениях, то здесь цена очень зависит от категории гостиницы. Наибольшее повышение стоимости мы фиксируем в отелях «пять звезд», которые дефицитны. Цены на такие туры зачастую сопоставимы с ценами на зарубежные путешествия. А вот в двух- и трехзвездочных отелях они повышаются не так сильно.
На внутрироссийских направлениях цена (так как не привязана к курсу валют) зависит от инфляционных процессов и экономического спроса. Количество запросов и предложений на тот или иной отель в среднем — это 10–15%. Но если говорить о дорогих гостиницах, то повышение цен может быть существенным — на 30% и более.
Зарубежные путешествия еще в прошлом году значительно подорожали за счет ограниченных авиаперелетов. Но на них также влияет и инфляция: в ряде стран она весьма существенна. Так, в той же Турции инфляция была зафиксирована на уровне 80%.
Можно хорошо отдохнуть в Геленджике. Фото: Global Look Press
— А можно ли рядовому туристу как-то сэкономить? Может быть, дадите какие-нибудь советы?
— Что помогает экономить? Все-таки не стоит ждать горячих туров и горящих предложений, потому что спрос на путешествия есть. Люди в основном планируют свой отпуск летом. И с учетом высокого спроса наибольший рост цен мы фиксируем в июле-августе.
Более бюджетные варианты — это всегда апрель, май и даже часть июня, а потом конец сентября — начало октября — в бархатный сезон.
У туропераротов есть услуга «раннее бронирование», но на летний сезон она уже завершилась, поэтому верный способ сэкономить бюджет или оптимизировать его — это покупка путевки заранее. Там бывают скидки от 10 до 30%.