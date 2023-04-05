На сколько в этом году подорожает летний отдых в России и за рубежом

Самые предприимчивые россияне не надеются на авось, а планируют свой летний отпуск заранее. Тем более, по слухам, стоимость путевок в Турцию, Египет и на местные курорты существенно вырастет. Впрочем, такие слухи появляются каждый год. Но последние три года наши граждане особенно прислушиваются к ним.

О том, насколько такие слухи обоснованы, Teleprogramma.pro поговорила с вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным.

Как уверяет эксперт, по результатам акции «Раннее бронирование», которая завершилась в конце марта, россияне проявляют интерес как к международным направлениям, так и путешествиям по нашей стране. Среди зарубежья по традиции лидирует Турция, куда предлагается наибольшее количество рейсов. Это пять самых популярных городов: Бодрум, Доломан, Анталья, Измир, Стамбул.

Большим спросом пользуются Объединенные Арабские Эмираты, возобновились путешествия в Таиланд, который только за последние три месяца посетило около 600 тысяч российских туристов.