Как сделать летний отдых дешевле: секреты от эксперта

Если бронировать путевки на летний отдых заранее — можно серьезно сэкономить. Об этом рассказал Александр Осауленко — директор ассоциации «Турпомощь». По его словам, раннее бронирование может стать, во-первых, гарантией поездки, ведь число мест в пансионатах и отелях ограничено, а во-вторых — сделает турпродукт дешевле для покупателя.

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«Если в пик сезона вы хотите приобрести тур за две недели до вылета, то, конечно, вы переплатите минимум в два раза», —приводит слова Осауленко издание Аrgumenti.ru со ссылкой на RT.

Кроме того, эксперт советует, покупая тур, обязательно приобрести и страховку. А еще — внимательно читать договор: иногда турфирмы предусматривают возврат средств в случае отказа от путешествия.