«Поставить ограничения»: в чем подвох инициативы о покупке машины на деньги маткапитала

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли России изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств материнского капитала до 1 июня 2023 года.

Нужно подчеркнуть, что в некоторых областях и субъектах страны уже разрешается использовать региональный маткапитал на приобретение машины.

Так, такой возможностью, например, могут воспользоваться жители Калининградской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Ульяновской областей, а также Камчатского края.

Но чаще всего при условии, что в семье трое детей, хотя в каждом регионе разные правила. На федеральном же уровне покупка автомобиля на деньги материнского капитала пока невозможна.

К слову, с инициативой разрешить ее уже давно и неоднократно выступала уполномоченная по правам ребенка в республике Татарстан, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Но, похоже, только теперь лед тронулся.

И слова Остапа Бендера о том, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения в современной реальности как никогда актуальны. В первую очередь он необходим многодетным семьям.

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