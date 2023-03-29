«Поставить ограничения»: в чем подвох инициативы о покупке машины на деньги маткапитала

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли России изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств материнского капитала до 1 июня 2023 года.
Нужно подчеркнуть, что в некоторых областях и субъектах страны уже разрешается использовать региональный маткапитал на приобретение машины.
Так, такой возможностью, например, могут воспользоваться жители Калининградской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Ульяновской областей, а также Камчатского края.
Но чаще всего при условии, что в семье трое детей, хотя в каждом регионе разные правила. На федеральном же уровне покупка автомобиля на деньги материнского капитала пока невозможна.
К слову, с инициативой разрешить ее уже давно и неоднократно выступала уполномоченная по правам ребенка в республике Татарстан, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Но, похоже, только теперь лед тронулся.
И слова Остапа Бендера о том, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения в современной реальности как никогда актуальны. В первую очередь он необходим многодетным семьям.
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Ирина Волынец в студии канала ОТР
«Для большого семейства практически невозможно заказать такси, а нужно брать микроавтобус. Ведь в обычную машину не уместится много человек, - объясняет Ирина Волынец.
- Вообще, чем больше способов потратить материнский капитал, тем лучше, потому что у каждой семьи свои потребности. А потребность приобрести автомобиль остро стоит в немалом количестве семей.
Надеемся, что тот законопроект, который мы лоббируем уже много лет, будет сейчас принят».
- Есть ли в такой инициативе какие-то подводные камни? Что может сыграть против нее?
- Кто-то может предположить, что таким способом семьи захотят обналичить материнский капитал. Но здесь можно поставить ограничение, чтобы в течении трех лет после покупки эту машину нельзя было продавать.
Кто-то настаивает на том, что материнский капитал должен быть потрачен на какие-то глобальные приобретения, например, на жилье или образование детей. Но автомобиль, который только во благо всей семьи, как раз является серьезным вложением средств.
То есть это не блажь, не растранжирование государственных денег. Приобретение автомобиля повышает качество жизни семьи. И это то, что действительно нужно нашим гражданам.