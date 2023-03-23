Депутат предложила сделать ипотеку для многодетных более доступной

Снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей с 6% до 2% — такое предложение внесла зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Программа, согласно которой семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми получают право оформлять льготную ипотеку под 6% годовых, действует до 1 июля 2024 года.

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При этом дальневосточным семьям предоставляется ипотека под 2%. Яна Лантратова направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предложила снизить процентную ставку для многодетных семей до 2% на всей территории страны.