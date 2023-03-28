Москвичи массово выставляют свои ипотечные квартиры на продажу

В России увеличился спрос на ипотечные кредиты. Об этом на днях сообщил глава Сбербанка Герман Греф, передает агентство ТАСС.

По словам руководителя ведомства, количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%.

При этом Герман Греф уточнил, что в январе-феврале россияне оставили около 700 тысяч заявок на общую сумму 2,2 триллиона рублей.

О том, с чем связан рост спроса на новое жилье в кредит, Teleprogramma.pro поговорила с президентом Международной академии ипотеки и недвижимости Ириной Радченко.

По словам эксперта, оживление ипотечного рынка отчасти началось с расширения программы семейной ипотеки.

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