В России увеличился спрос на ипотечные кредиты. Об этом на днях сообщил глава Сбербанка Герман Греф, передает агентство ТАСС.
По словам руководителя ведомства, количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%.
При этом Герман Греф уточнил, что в январе-феврале россияне оставили около 700 тысяч заявок на общую сумму 2,2 триллиона рублей.
О том, с чем связан рост спроса на новое жилье в кредит, Teleprogramma.pro поговорила с президентом Международной академии ипотеки и недвижимости Ириной Радченко.
По словам эксперта, оживление ипотечного рынка отчасти началось с расширения программы семейной ипотеки.
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Ирина Радченко в студии канала ОТР
«Раньше при оформлении этого вида ипотечного кредита было важно, чтобы дети родились с 2018 года, а сейчас – главное, чтобы в семье было двое несовершеннолетних или один ребенок-инвалид.
То есть спрос происходит за счет того, что большое количество людей может воспользоваться льготной ипотекой в 6 %, а некоторые банки даже предлагают и 5,6% - 5,8%. Они уменьшают свою маржу и таким образом расширяют круг заемщиков, - объясняет Ирина Радченко.
Также существует специальная ипотека для специалистов IT-отрасли, для предпринимателей анонсируется промышленная ипотека.
Можно вспомнить также и сельскую, Дальневосточную ипотеку в 2%, ипотеку для новых регионов России. Увеличение кредитного спроса, безусловно, связано с расширением государственных программ поддержки».
- Будет ли такой спрос расти дальше?
- Конечно, можно увидеть некоторые подвижки, но я не думаю, что это большой тренд, поскольку сейчас москвичи массово выставляют свои ипотечные квартиры на продажу. У кого-то не хватает средств, чтобы обслуживать свое жилье, а кто-то, наоборот, подает заявки на приобретение недвижимости. Такая вот у нас происходит дифференциация.
А что касается оживления рынка, то некоторые эксперты ожидали, что спроса не будет совсем, поскольку доход граждан падает. Поэтому, если мы говорим на тему жилья, я не думаю, что это будет что-то грандиозное.
Кстати, по сравнению с 2021 годом в 2022 году количество граждан, взявших ипотеку, уменьшилось на 30%.
Вроде как вырос объем ипотечного портфеля, потому что квартиры дорогие, и люди берут больше кредитов. Но не думаю, что в этом году число россиян, желающих улучшить свои жилищные условия, вырастет существенно.