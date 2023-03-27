На сколько в России подорожают консервы

В России резко поднялись цены на рыбные консервы. Еще в феврале продукты из скумбрии и сайры подорожали на 20-22 %, из тунца — на 19 %, из шпротов — 14 %, из кильки — на 10 %.
По словам председателя Рыбного союза России Александра Панина, рост себестоимости консервов связан с подорожанием жести. Если раньше сырье поступало в Калининград из Евросоюза, то теперь все основные поставки проходят через Китай.
О дефиците белой жести, необходимой для производства консервных банок, заговорили еще весной прошлого года. Так, в интервью «Известиям» руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал, что у крупных консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, но они все равно зависимы от поставок металла из-за рубежа.
Насколько эти факторы могут повлиять на рост цены на консервы? И есть ли у нас альтернативные варианты решения проблемы?
Об этом Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.
Михаил Беляев в студии канала ОТР
«Жестяные банки – они в принципе железные, но с использованием олова. То есть что такое жесть? Это, по сути, железо, покрытое оловом, тончайшим слоем оловянной прослойки, которая не дает ему ржаветь, - объясняет эксперт. - Однако когда мы говорим о дефиците этого материала, то можно вспомнить и об альтернативе.
- Но вообще, комментировать производство жести достаточно трудно. Это специальная область знаний, где нужно разбираться в технологических тонкостях.
По мнению спикера, если переходить в экономическую плоскость, то на стоимость консервов проблемы с производством жестяных банок влиять не должны.
«И мы также должны понимать, что для консервирования может использоваться разная тара. Кроме того, может быть изменена технология производства многих консервов. Например, будет применяться стеклянная тара или, возможно, изобретут специальный пластик. А для некоторых видов консервов он уже существует, - поясняет Михаил Кимович.
То есть если возникает дефицит в одном месте и потребность в поисках альтернативного материала, то, как правило, он находится, потому что тут же дается команда науке. А у науки чаще всего уже есть готовое решение.
Когда задание дается производству, то оно начинает выполняться. Хотя мы понимаем, что если речь идет о пищевой таре, то тут нужны особые специфические средства, но, тем не менее, все решаемо».
Михаил Беляев также отметил, что производители и торговые сети в принципе настроены на повышение цен по любому поводу, независимо от его значимости.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- На сколько, на ваш взгляд, еще может вырасти стоимость консервов в ближайшее время?
- Сети безлимитные в своих аппетитах. Но можно не сомневаться, что они поднимут стоимость товара на 10 %. Ведь даже при отсутствии дефицита торговые сети, опираясь на информационную волну, все равно что-нибудь придумают.
И причем речь здесь идет не только о розничном, но и оптовом звене. Любой производитель, доминирующий на рынке, настроен на то, чтобы увеличивать стоимость товара, независимо от повода - реального или мнимого. Как говорится, сначала повысим цены, а потом уже будем разбираться!