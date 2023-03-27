На сколько в России подорожают консервы

В России резко поднялись цены на рыбные консервы. Еще в феврале продукты из скумбрии и сайры подорожали на 20-22 %, из тунца — на 19 %, из шпротов — 14 %, из кильки — на 10 %.

По словам председателя Рыбного союза России Александра Панина, рост себестоимости консервов связан с подорожанием жести. Если раньше сырье поступало в Калининград из Евросоюза, то теперь все основные поставки проходят через Китай.

О дефиците белой жести, необходимой для производства консервных банок, заговорили еще весной прошлого года. Так, в интервью «Известиям» руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал, что у крупных консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, но они все равно зависимы от поставок металла из-за рубежа.

Насколько эти факторы могут повлиять на рост цены на консервы? И есть ли у нас альтернативные варианты решения проблемы?

Об этом Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.