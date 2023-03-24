Перейдет ли Россия полностью на безналичный расчет в ближайшее время

Недавно профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова отметила, что не рекомендует россиянам хранить у себя наличные деньги. Эксперт полагает, что со временем они просто могут обесцениться из-за инфляции и советует нашим соотечественникам иметь деньги на банковском счете. А про наличные желательно напрочь забыть.

Вообще, все чаще и чаще в обществе звучит мнение, что Россия может отказаться от кэша. Экономисты высказывают версии, что в ближайшие 10 лет бумажные купюры будут восприниматься как пережиток прошлого.

Отчасти это и связано с ускорением процесса цифровизации. Становятся популярными онлайн-покупки, занятия, с помощью цифровых технологий мы покупаем билеты в театр, в кино, на концерты.

Но имеют ли под собой реальную основу мнения разных экспертов, что в ближайшее время Россия полностью перейдет на безналичный расчет и нужно как можно скорее распрощаться с денежными купюрами? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.