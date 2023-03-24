Перейдет ли Россия полностью на безналичный расчет в ближайшее время

Недавно профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова отметила, что не рекомендует россиянам хранить у себя наличные деньги. Эксперт полагает, что со временем они просто могут обесцениться из-за инфляции и советует нашим соотечественникам иметь деньги на банковском счете. А про наличные желательно напрочь забыть.
Вообще, все чаще и чаще в обществе звучит мнение, что Россия может отказаться от кэша. Экономисты высказывают версии, что в ближайшие 10 лет бумажные купюры будут восприниматься как пережиток прошлого.
Отчасти это и связано с ускорением процесса цифровизации. Становятся популярными онлайн-покупки, занятия, с помощью цифровых технологий мы покупаем билеты в театр, в кино, на концерты.
Но имеют ли под собой реальную основу мнения разных экспертов, что в ближайшее время Россия полностью перейдет на безналичный расчет и нужно как можно скорее распрощаться с денежными купюрами? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
«На мой взгляд, никакого рационального зерна в такой теории нет. Видимо, у людей разыгралась фантазия на счет того, что денежная единица будет упразднена в ее материальной, то есть в бумажно-денежной и монетной форме.
Возможно, таких «экспертов» что-то натолкнуло на мысль о цифровом рубле, что не имеет никакого отношения к налично-денежному обращению. Но нужно все-таки иметь представление о том, что такое денежная единица, денежный оборот, цифровой рубль. Следует овладеть азами финансовой грамотности, - подчеркнул Михаил Беляев.
Конечно, вероятно, у товарищей, занимающихся подобными вбросами, есть какая-то конфиденциальная информация, основанная на возможном запрете хождения денежной единицы внутри страны. Но это еще большая фантазия, чем это можно себе представить. Поэтому тут даже нет места для разумного комментария».
- Вот вы заговорили о развитии цифрового рубля…
- Цифровая валюта – это никакая не отдельная валюта, а одна из технологий, обслуживающих безналичный оборот. Вот что это такое.
- То есть, грубо говоря, это удешевление процесса? Такую валюту же не нужно производить?
- Удешевление – это уже вторично, третично и пятирично. Самое главное – что безналичный оборот обслуживается каким-то алгоритмом, технологией, которая применяется для того, чтобы безналичные деньги вращались в этой сфере.
- Современная цифровая технология позволяет применять другую, более передовую технологию.
Например, у вас был аналоговый телевизор, а стал цифровой. Вы заметили какие-либо изменения, не считая чуть большей четкости изображения? Если вам не сказать, что вместо аналоговых каналов теперь применяются цифровые, то вам это будет невдомек. Да и необязательно это знать!
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Михаил Беляев на канале ОТР
- А есть ли вообще такие страны, граждане которых полностью перешли на цифровой расчет?
- Нет. 100 % безналичного оборота не существует нигде. Хотя ближе всего к такой форме подошла Исландия. Но, во-первых, у этой страны всего 30 000 человек населения, а, во-вторых, существуют разные традиции и разные культуры.
И то, там 91-92 % граждан перешли на безналичный расчет, а 10 % все же продолжают использовать обычные купюры. А в других странах эта цифра составляет не больше 20 %. Вообще, все зависит от традиций, как я уже упоминал, от терминалов, от конкретной банковской системы.
Например, в восточных странах больше привыкли использовать наличные, что и понятно: там много базаров и рынков. А в более индустриальных государствах, наоборот, лучше развит безналичный оборот.
Возможно, когда-нибудь мы забудем о наличных средствах, но тут все-таки не будем зарекаться. Но пока же у людей осталась привычка иметь бумажные купюры: кто-то им больше доверяет, другие не доверяют банкам, переводят накопления в наличные деньги и кладут их под подушку, полагая, что так сохранней, на всякий случай.
А вдруг отключится свет, возникнет блэкаут, сбой в электроснабжении? А у вас как раз наличные деньги под рукой. В общем, на эту тему можно говорить бесконечно.