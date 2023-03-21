Финансист раскрыл, как получать100 тысяч рублей в месяц пассивного дохода

Чтобы получать 100 тысяч рублей пассивного дохода ежемесячно, необходимо положить на депозит минимум 12–13 миллионов рублей. Об этом рассказал финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий. Кроме того, есть и другие возможности получать проценты с капитала.

«Сегодня лучшие предложения банков составляют 9–10% годовых. При таких ставках рассчитывать на ежемесячный доход в 100 тысяч рублей можно, имея не менее 12–13,3 миллиона рублей. Правда, банковские депозиты далеко не самый удачный способ приумножения средств, потому что даже не перекрывают инфляцию. Есть куда более доходные и при этом простые способы получать хороший доход», — подчеркнул Соловий.

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Среди таких способов он назвал облигации российских банков.