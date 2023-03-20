Можно потерять все: названы две главных опасности хранения денег в долларах

Многие граждане России по привычке продолжают хранить сбережения в долларах, не учитывая изменившейся ситуации и подвергая свои денежные активы серьезному риску. Точнее, главных рисков даже два. Подробно об этом рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист Дмитрий Голубовский.

«Во-первых, вас могут банально ограбить злоумышленники, и даже банковские ячейки от этого не застрахованы. Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для России доллары», — предупредил эксперт.

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Дело в том, что с начала марта прошлого года Вашингтон запретил экспорт, реэкспорт, поставку и продажу в России долларовых банкнот.