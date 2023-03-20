Кому на Руси жить хорошо: названы отрасли с самой высокой в России зарплатой

Самые высокие зарплаты в России получают те, кто работает в добывающей промышленности. Кроме того, хороший заработок приносят сферы интеллектуального труда и финансовых услуг. Согласно исследованиям, в 21 из 85 регионов страны наиболее высокие зарплаты обеспечены в отрасли, которая подразумевает добычу полезных ископаемых. Добыча нефти и газа тоже оплачивается выше среднего — как и добыча драгоценных металлов, угля и металлических руд.

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На втором месте — IT и связь: в этой отрасли платят самые большие деньги в 14 регионах. Наконец, на третьем месте оказалась госслужба — «чемпион» по зарплатам в 12 регионах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».