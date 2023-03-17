Выяснилось, из-за чего дорожают продукты в России

С приходом весны во многих регионах России взлетели цены на продукты. Отчасти это явление легко объяснить сезонным подорожанием на овощи — такое колебание цен нормально, считает основатель торговой компании «Планета лета» Павел Малинский:

«То, что овощи к концу зимы дорожают, — это не новость».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Дело в том, что запасы капусты, свеклы, моркови к этому времени иссякают: все, что принес прошлогодний урожай, почти закончилось. Кроме того, крупные торговые сети закупают овощи и фрукты за границей - в Египте, Иране, Азербайджане и других странах, а в последнее время доставка заметно подорожала. Логистические цепочки постепенно переводят в пользу российских поставщиков, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Life.