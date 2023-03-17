Выяснилось, из-за чего дорожают молочные продукты в России

С приходом весны во многих регионах России взлетели цены на продукты. Отчасти это явление легко объяснить сезонным подорожанием на овощи — такое колебание цен нормально, считает основатель торговой компании «Планета лета» Павел Малинский:

«То, что овощи к концу зимы дорожают, — это не новость».

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Дело в том, что запасы капусты, свеклы, моркови к этому времени иссякают: все, что принес прошлогодний урожай, почти закончилось. А вот почему дорожает молочная продукция? Здесь все объясняется процедурой «Честный знак»: эту маркировку обязана оплачивать торговая компания, но порой продавцы решают заложить стоимость процедуры в цену товара, поэтому молочка становится дороже, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Life.