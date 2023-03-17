Что будет с Wildberries: юрист разложил все по полочкам

Скандалы в одном из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries не сходят с первых полос СМИ. 3 марта руководство конторы заявило, что будет списывать с владельцев пунктов выдачи заказа (ПВЗ) до 100% выплат за брак или подмену товара, невзирая на вину сотрудников.
При таком раскладе менеджеры уже накопили немалые суммы за долги и получается, что работают в минус.
Ответом на такие действия высокого начальства стали начавшиеся забастовки работников Wildberries. В итоге некоторые пункты выдачи товара были закрыты.
Однако после недовольства людей WB принял еще одно спорное решение — штрафовать возмущенных сотрудников за распространение «недостоверной или подстрекающей к противоправным действиям информации» на 100 тысяч рублей. Проще говоря, за критику и фейки.
О скандалах, сотрясающих WB, уже узнали на самом верху. Так, глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил, что компания должна выполнять традиционные нормы российского трудового законодательства. И Минтруд РФ совместно с Генпрокуратурой вынесут решение о возможных проверках Wildberries после изучения заявлений граждан.
Оценить инициативы WB Teleprogramma.pro попросила юриста Анатолия Адамова.
Пункт выдачи заказа Wildberries в Москве. Фото: Global Look Press
— Анатолий, начнем с того, возможно ли вообще вешать все недочеты системы отправки товаров, работу складов на сотрудников пункта выдачи заказа?
— Если будет доказано, что виновными в этой ситуации как раз являются работники ПВЗ, то да, возможно. Наше гражданское законодательство четко говорит о том, что причиненный вред подлежит возмещению причинителем вреда.
Но если это сделало третье лицо, например, сотрудник склада, то тут уже надо конкретно разбираться в инциденте. За данный товар должно отвечать постороннее лицо, которое фактически передает его потребителю. Товар приходит запакованным, потребитель его раскрывает, а посылка — уже все.
По нашему законодательству повесить возмещение ущерба на сотрудников пункта выдачи в принципе невозможно.
— А как вам решение штрафовать за распространение недостоверной информации?
— Тут надо понимать, какой именно недостоверной информации.
— И факт распространения фейка ведь еще надо доказать…
— Да. Это можно доказать только в судебном порядке, что такую-то информацию распространил тот или иной сотрудник, например, выдал коммерческую тайну. А за ее раскрытие предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.
Если речь идет о том, что по факту сотрудников пунктов заказа заставляют платить, то это можно подвести под статью о клевете, предусматривающей уголовную ответственность. Тогда надо обращаться с заявлением в правоохранительные органы.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
— И ведь в этом случае руководству Wildberries нужно доказать, что они не вводили никаких спорных правил. А если это не так, то какая же это клевета и ложная информация?
— Тут идет речь о гражданских взаимоотношениях. Пожалуйста, обращайтесь в суд, доказывайте свою правоту.
У меня возникает вопрос, насколько вообще законна инициатива введения подобных штрафов. В таком случае надо внимательно изучать трудовой договор по франшизе.
Законом в принципе предусмотрены неустойки за то или иное действие. Если в законе есть такие требования, то сама неустойка законна. А в случае, когда закон запрещает вводить неустойки по некоторым пунктам гражданских взаимоотношений, то это незаконно.
Если же какие-то вопросы не оговорены, то, значит, действует свобода договора. В любом случае суд вправе снизить любую неустойку, в зависимости от состояния сторон.
Кстати, как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», в Корпорации МСП подтверждают, что Wildberries уже начал возвращать деньги владельцам ПВЗ, которые ранее удержали в качестве штрафов за «подмены» товаров.
А возврат денег являлся одним из условий бастующих поставщиков маркетплейса.