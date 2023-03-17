Что будет с Wildberries: юрист разложил все по полочкам

Скандалы в одном из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries не сходят с первых полос СМИ. 3 марта руководство конторы заявило, что будет списывать с владельцев пункта выдачи заказа (ПВЗ) до 100% выплат за брак или подмену товара, невзирая на вину сотрудников.

При таком раскладе менеджеры уже накопили немалые суммы за долги и получается, что работают в минус.

Ответом на такие действия высокого начальства стали начавшиеся забастовки работников Wildberries. В итоге некоторые пункты выдачи товара были закрыты.

Однако после недовольства людей WB принял еще одно спорное решение - штрафовать возмущенных сотрудников за распространение «недостоверной или подстрекающей к противоправным действиям информации» на 100 тысяч рублей. Проще говоря, за критику и фейки.

О скандалах, сотрясающих WB, уже узнали на самом верху. Так, глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил, что компания должна выполнять традиционные нормы российского трудового законодательства. И Минтруд РФ совместно с Генпрокуратурой вынесут решение о возможных проверках Wildberries после изучения заявлений граждан.

Оценить инициативы WB Teleprogramma.pro попросила юриста Анатолия Адамова.