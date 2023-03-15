Какие надбавки к зарплате положены россиянам: проверьте своего работодателя!

Граждане России имеют право на определенные надбавки к зарплате — это гарантирует законодательство. Например, такая надбавка положена за вахтовый метод работы. При этом обязательная и основная часть зарплаты — это оклад, но по усмотрению руководства сотрудник может получать разнообразные премии.

Что же касается всевозможных материальных компенсаций, то их выплаты устанавливаются нормативно-правовыми актами. Так, за стаж работы на Крайнем Севере полагается процентная надбавка. Если сотрудник работает на вредном или опасном производстве, ему предусмотрена доплата в размере минимум 4% от оклада.

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Кроме того, доплаты положены за работу, связанную с постоянными разъездами, за выход на работу в выходные дни и праздники, за сверхурочные часы, за совмещение должностей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».