Названы профессии, представителям которых скоро повысят зарплату

В последнее время все выше ценятся рабочие профессии, в которых необходим физический труд. Налицо в стране – нехватка рабочих рук, тем более сейчас, когда наблюдается отток трудовых мигрантов. Поэтому оплата труда людей, способных выполнять физическую работу, будет расти и впредь, заявил операционный директор платформы «Рокет ворк» Сергей Сухоставец.

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Уже с апреля этого года повысится зарплата водителей, курьеров, грузчиков, складских рабочих, специалистов, занятых в ретейле и общепите, строителей и мастеров по ремонту автомеханики и автоэлектрики, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на Life.