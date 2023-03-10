Стало известно, кому повысят пенсии уже в апреле

Социальные пенсии россиян будут проиндексированы в апреле на 3,3%. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила — это касается не всех, а только определенных категорий пенсионеров:

«Социальная пенсия касается граждан, которые либо не работали, либо не смогли достичь необходимых показателей по страховому стажу и пенсионным коэффициентам».

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Таких пенсионеров в стране набирается 3 миллиона человек. Что же касается страховых пенсий, то их уже проиндексировали на 4,8% в начале 2023 года. По материалам телеканала «360».