Ставки по кредитам вырастут: предупреждение для тех, кто хочет взять ипотеку в 2023 году

Кредитно-рейтинговое агентство НКР предвидит, что в 2023 году средние ставки по ипотечным кредитам могут превысить 9% - из-за ужесточения регулирования и роста ставок по льготным программам.

«Средние процентные ставки по новым кредитам в 2023 году могут превысить 9%, вернувшись на уровень весны 2020 года. В сравнении с 2022 годом рост составит сразу 2 процентных пункта. При этом в отсутствие новых макрошоков НКР не ожидает более резкого повышения ставок», - цитирует РИА Новости аналитиков агентства.

«Банки, вероятно, увеличат ставки по собственным программам на первичном рынке в ответ на рост надбавок к коэффициентам риска. Среди новых ипотечных займов может вырасти доля вторичного рынка, где ставки традиционно выше, - на него перейдет часть спроса с первички».