Как выбрать букет на 8 марта: советы и хитрости

Цветы, подаренные на 8 марта, могут порадовать – а могут огорчить, если букет выбран неправильно и быстро завял. Самым удачным выбором станет букет, состоящий из полураспустившихся бутонов без лишних украшений. Перед покупкой следует обратить внимание на стебель – он не должен быть сухим.

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«Хорошим признаком свежести при покупке цветов является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон», - сообщает телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Чтобы убедиться в свежести цветка, можно аккуратно отогнуть один из лепестков: если он тут же возвращается на место, а не стремится опасть, значит, растение достаточно свежее и простоит в воде долго. Прежде чем поставить букет в вазу, необходимо подрезать стебли.