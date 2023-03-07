Стало известно, почему постоянно увеличиваются коммунальные платежи

Цифры в платежках за коммунальные услуги то и дело растут, так что россияне уже устали этому удивляться. Вот и в марте снова планируется повышение – будет сделан перерасчет по общедомовым нуждам. Правда, тех жильцов, чьи квартиры оборудованы приборами учета, это не коснется, зато остальные в полной мере прочувствуют изменения.

Почему растет коммуналка? Все просто: большая часть всех водопроводов и теплотрасс была построена очень давно, еще при Советском Союзе, и давно нуждаются в замене – или хотя бы в капитальном ремонте. Высокий износ сетей приводит к постоянным поломкам и авариям, которые обходятся дорого.

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Два года назад сообщалось, что необходимо выполнить капремонт 44% водопроводных сетей, 45% канализационных, 33% сетей теплоснабжения. Причем даже те деньги, которые ЖКХ получает от жильцов, зачастую используются неэффективно – ремонт делается по устаревшим технологиям, сообщает издание Аrgumenti.ru.