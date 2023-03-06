Стали известны причины резкого взлета цен на огурцы и другие овощи: это не предел

Цены на овощи этой зимой побили в России все рекорды: огурцы в некоторых регионах стоили тысячу рублей за килограмм! Это явление уже нарекли «овощной инфляцией», причем коснулась она не только России: с британских прилавков, например, огурцы исчезли вообще, а в странах ЕС цены на овощи резко взлетели — на 25%.

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Главная проблема, как объясняют специалисты, — кризис цепочки поставок, который начался еще во время пандемии 2020 года. Оборудование для теплиц долгое время закупалось за рубежом, семена — тоже.

С началом потепления цены на овощи начинают постепенно снижаться, однако расслабляться не следует: как утверждают экономисты, не за горами настоящий дефицит продуктов питания, сообщает телеканал «360».