Стало известно, в каких районах Москвы можно дешево снять квартиру

Собственное жилье в Москве — дорогое удовольствие, поэтому многие предпочитают снимать квартиру. Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина рассказала, в каких районах столицы можно найти доступное по цене жилье:

«Самыми дешевыми с точки зрения стоимости аренды жилой недвижимости районами в Москве являются Савелки, Старое Крюково и Матушкино. Здесь средний ежемесячный платеж за аренду однокомнатной квартиры ниже 30 тыс. руб. — 24,3, 27,3 и 28,1 тыс. соответственно».

Кроме того, специалисты считают довольно бюджетными в плане аренды такие районы, как Западное Бирюлево, Лосиноостровский, Ивановское, Северное Измайлово, Южное Бутово, Измайлово и Ярославский.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».