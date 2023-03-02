Это неожиданно: какую сумму готовы потратить мужчины на подарки к 8 Марта

Согласно данным опросов, мужчины, готовясь к празднованию Женского дня, считают, что цена подарка для любимой женщины должна начинаться от 7 тысяч рублей.

«В среднем мужчины обозначили, что цена подарка должна начинаться от семи тысяч рублей, максимальная стоимость, которую они готовы потратить на поздравление, — 22 тысячи рублей», — говорится в тексте исследования.

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Оптимальная стоимость подарка, таким образом, составляет 15 тысяч рублей, причем и мужчины, и женщины предпочитают, чтобы он был сюрпризом. Третья часть опрошенных женщин ждет в этот день цветы, 28% представительниц прекрасного пола мечтают о ювелирных украшениях, на третьем месте — парфюмерия. Среди популярных ожиданий оказались также смартфоны, одежда и обувь, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.