Раскрыт список профессий, которые позволят зарабатывать больше 100 тысяч

Согласно проведенным исследованиям, самые востребованные сегодня на российском рынке профессии — технические: к этой отрасли относится 85% всех вакансий. Правда, зарплату на подобных рабочих местах нельзя назвать высокой — она составляет в среднем 69 тысяч рублей для специалистов.

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Тем, кто хочет зарабатывать 100 тысяч рублей и больше, рекомендуется обратить внимание на другие профессии: сварщик (зарплата — 103 тысячи), токарь (109 тысяч), машинист (зарплата — 134 тысячи). Аналитики убеждены: в ближайшем будущем эти специальности будут очень востребованными, грамотных специалистов не хватает уже сегодня — сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на аналитику сервиса HeadHunter.