Кто получит денежные выплаты: объявлены категории россиян

1 марта стало известно, что более 3 миллионом российских детей в скором времени получат денежные выплаты. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он уточнил, что детям из семей с низкими доходами положено единое пособие, и таких детей в стране насчитывается 3,3 миллиона.

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