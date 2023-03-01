Кто получит денежные выплаты: объявлены категории россиян

1 марта стало известно, что более 3 миллионом российских детей в скором времени получат денежные выплаты. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он уточнил, что детям из семей с низкими доходами положено единое пособие, и таких детей в стране насчитывается 3,3 миллиона.
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«Мы уже рассмотрели и назначили пособие 3 миллионам 334 тысячам ребят и 132 тысячам беременных женщин», — приводит слова министра издание Аrgumenti.ru.