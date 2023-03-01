Россиянам позволят платить меньше за услуги ЖКХ

С 1 марта жители российских многоквартирных домов смогут платить меньше за вывоз бытового мусора — при условии: они находились в командировке или отпуске не менее пяти дней подряд. Чтобы добиться перерасчета, достаточно написать заявление в управляющую компанию и приложить к нему билеты или турпутевки.

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Сделать это необходимо не позднее чем спустя 30 дней после возвращения. Можно также уменьшить размер оплаты других коммунальных услуг — за газ, воду и электроэнергию, если все проживающие в квартире отсутствовали в ней более пяти дней и могут подтвердить это соответствующими документами, сообщает телеканал «360».