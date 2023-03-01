Дополнительные деньги: эксперт назвала плюсы зачисления пенсии на карту

Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала журналистам, каким образом лучше получать пенсию — на карту или наличными. По мнению эксперта, самый удобный вариант — на карту.

«Во-первых, не нужно стоять в очереди на почте. Во-вторых, сам процесс получения пенсии становится автоматизированным. Совсем не приходится тратить свое время, — цитирует Волкову портал «А теперь внимание!» — Ну и, конечно же, картой удобнее распоряжаться. Наличные можно потерять или украсть, а карта компактна. Кроме того, не придется возиться со сдачей».

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Она также подчеркнула, что грамотный выбор карты позволит пожилому человеку еще и получать процентный остаток по счету — а это дополнительные деньги. Так что, получая карточку, обязательно уточните, зачисляются ли нее проценты на имеющиеся средства.