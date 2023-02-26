Заявление для вкладчиков: в банке «Тинькофф» рассказали, как санкции ЕС повлияют на клиентов

Российский банк «Тинькофф» прокомментировал включение своей организации в десятый пакет санкций Евросоюза против РФ. Представители компании рассказали, как это отразиться на клиентах банка.

«Мы хорошо подготовились к такому сценарию. Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами «Тинькофф» в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств, - сообщается в Telegram-канале финансовой организации. - Санкции не влияют на обслуживание более 26 миллионов клиентов «Тинькофф». Мы продолжим развивать наши продукты и услуги, чтобы вам было еще удобнее с нами».

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Работники банка добавили, что уже анализируют текст решения Еврокомиссии и позже сообщат подробности того, как эта санкция повлияет на организацию.