Блины теперь доступны только избранным: на сколько подорожало главное блюдо Масленицы

Продукты для блинов стали стоить на 7% дороже. В разгар Масленицы, чтобы приготовить блины, придется потратить в среднем 93 рубля. Чтобы рассчитать индекс блинов, были учтены стоимость муки, молока, яиц, соли, сахара и подсолнечного масла. Самые дорогие блины едят жители Новосибирска — там набор продуктов для этого блюда обходится в 103 рубля. Чуть дешевле среднего стоят блины в Казани — 90 рублей. А москвичи должны потратить 99 рублей на «блинный» набор, и это на 5% больше, чем год назад.

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Подорожали также популярные начинки и добавки к блинам: сгущенное молоко теперь стоит в среднем 107 рублей, баночка варенья — 148 рублей (на 2% больше по сравнению с прошлогодней Масленицей). Но дороже всего блины обойдутся тем, кто решит не готовить их сам, а полакомиться в заведениях общепита: здесь цены взлетели на 18%, средняя порция блинов обойдется в 142 рубля, сообщает издание Аrgumenti.ru.