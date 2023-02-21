Садальский, Кортнев и Борисова рассказали, сколько они скопили на «черный день»

Финансисты в один голос советуют каждому человеку иметь какую-то материальную «подушку безопасности», которая позволит в критический момент продержаться какое-то время. Но не все с этим согласны. Например, актер Станислав Садальский уверен — копить бессмысленно:

«Я уже копил в 90-х, собрал 100 тысяч — думал, на всю жизнь хватит, меня государство обокрало. Потом начал валюту собирать, сейчас счета арестовали, я ничего не могу получить. Меня согревает пословица «загад не бывает богат». Живи сегодня, здесь, сейчас, как завещал Станиславский».

Ведущая Дана Борисова признается, что чувствует себя ужасно из-за того, что потратила почти всю свою «подушку»:

«У меня была финансовая подушка около 4 млн рублей — немножко в акциях и на хорошем счете, который я не беспокоила. И у меня эта стабильность была долгое время, я была спокойна и уверена… Все настолько поменялось, в разы стало меньше съемок. Лето было ужасное, без работы, фактически все сбережения я потратила на родителей и дочь, поэтому финансовая подушка на два месяца меня ужасает. Жизнь поменялась за этот год, но я ко всему приспосабливаюсь и стараюсь не накручивать себя».

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А вот Алексей Кортнев не унывает.