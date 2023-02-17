Дизайнер открыл два способа разумно сэкономить, ремонтируя квартиру

Ремонт, как известно, — дорогое удовольствие. Но, если подойти к делу серьезно и взвешенно, можно сэкономить значительную сумму без потери качества. Дизайнер и архитектор Константин Лагутин советует самый выгодный вариант для молодой семьи — взять отпуск и сделать ремонт своими руками. Конечно, при этом необходимо обладать хотя бы минимальными навыками работ, а главное — вложить в ремонт душу.

Еще один способ сделать ремонт дешево, но качественно — европейский стиль: белые стены, белый потолок, пол из дерева. Для этого потребуется минимум материалов, которые можно купить самостоятельно, и работа мастеров обойдется сравнительно недорого.

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