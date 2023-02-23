Как изменится плата за коммуналку с 1 марта

Не успели россияне привыкнуть к 9 % декабрьскому повышению тарифов на коммунальные услуги, как ситуация может повториться снова. Дело в том, что правительство подготовило поправки в свое постановление № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам...», которые касаются изменения порядка оплаты жильцами общедомовых нужд. Не исключено, что новые инициативы вступят в силу уже с 1 марта.

Их цель — «приблизить расчетные значения потребления коммунальных услуг к уровню их фактического потребления».

Простыми словами, если, допустим, человек не был дома несколько дней, то он может заплатить меньше за вывоз мусора.

Но для этого, придя в управляющую компанию и написав заявление, нужно доказать свое отсутствие с помощью авиа или железнодорожных билетов или командировочного удостоверения. Так что поездка на дачу или ночевка у любовницы на стоимость уборки мусора не повлияют.

А если говорить серьезно, то чем новая инициатива может обернуться для россиян? Об этом Teleprogramma.pro побеседовала с адвокатом Анатолием Адамовым.

- Анатолий, могут ли новые поправки быть связаны с ростом тарифом на ЖКХ?

- Вряд ли речь идет о повышении цен на коммуналку, поскольку оно уже прошло. Скорее всего, это можно назвать оптимизацией по оплате общедомовых расходов. Как такие изменения будут выглядеть, работать, пока сложно предположить.

Будет ли это выгодно для потребителей или наоборот? Посмотрим, когда поправки вступят в свою силу. А утверждать, что нас ждет очередное повышение тарифов на ЖКХ пока неправильно, поскольку согласно данному постановлению мы все же говорим об оптимизации.

Я так понимаю, что в рамках этих инициатив за свет и отопление будут установлены счетчики. И соответственно, жители многоквартирных домов станут платить только за использованную энергию или воду.