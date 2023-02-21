Рубль рухнет, доллар победит? Что будет с курсом в марте

При самом пессимистичном сценарии курс доллара может достичь 80, а то и 90 рублей. Такие безрадостные прогнозы все чаще делают российские эксперты. Одной из главных причин падения рубля аналитики называют эмбарго на отечественные нефтепродукты, которое начало действовать в феврале.
А в январе размер дефицита федерального бюджета составил 1,776 трлн рублей, что в 14 раз больше прошлогодних показателей начала года. Есть повод задуматься...
Какие перипетии переживет наш рубль в январе? С этим вопросом мы обратились к кандидату экономических наук, финансовому аналитику Михаилу Беляеву. И если в предыдущих беседах Teleprogramma.pro с этим экспертом звучала надежда на лучшее, то сейчас Михаил Кимович более осторожен в прогнозах.
- Михаил Кимович, обычно, когда мы с вами разговаривали о курсе доллара, «стакан для вас был наполовину полон». А что теперь?
- К сожалению, сейчас приходится давать не такой оптимистичный прогноз, какой у меня был в начале лета и с которым я ошибся в январе. Я же связываю курс национальной валюты с общим состоянием экономики. Говоря о прогнозах на декабрь и на январь, я исходил из того, что летом и в начале осени наши экономические показатели были вполне благоприятными и оптимистичными.
Из этого я делал вывод, что курс рубля не будет снижаться по отношению к доллару, как и повышаться. Он останется на том же самом уровне. Ведь Америка отползла из кризисных порогов, да и мы заняли стационарное равновесное положение. И по сути, ничего не должно было меняться. И вдруг в конце декабря наша экономика начала буксовать и причем делать это достаточно заметно.
Допустим, мы говорим о корпоративном секторе, который во многом определяет состояние экономики. Бюджет – это только 30 % нашей экономики, остальное – это то, как работает корпоративный сектор. А он стал давать раскачки и показывать менее оптимистичные, даже тревожные сигналы. И этот фактор определил снижение рубля и по отношению к доллару, и к евро.
Каким будет курс доллара в марте? Фото: Global Look Press
Но самый показательный момент здесь – это понижение курса по отношению к юаню, потому что это валюта, регулируемая государством. И если мы упали даже по отношению к китайской валюте, то это указывает на то, что в нашей экономике появился стопор, возникли сложности.
Сейчас уже середина февраля. И я не вижу признаков того, что ситуация налаживается. И дай Бог, чтобы не было никаких ухудшений. Я имею в виду не внешнюю торговлю, а работу по оживлению нашего внутреннего экономического механизма, а не только экспортных и импортозамещающих отраслей.
А в целом наши финансовые показатели не внушают оптимизма. И мы видим, что рубль потихоньку ползет вниз и по отношению и к доллару, и к евро.
А поскольку я не замечаю глубинных изменений в нашей экономике, то прогнозирую, что в марте мы потеряем рубль-другой. То есть курс снизится на рубль-два по отношению к доллару и евро. (На момент беседы с Михаилом Беляевым курс доллара составлял 74, 21 рубль, а евро - 79, 57 рублей).
- Нужно ли уже тревожиться или стоит воспринимать происходящее как очередной экономический виток?
- Нужно воспринимать валюту не изолированно как какой-то экономический инструмент, а как индикатор того, что у нас в экономике что-то не в порядке. Первый тревожный сигнал уже был в ноябре, более сильный – в декабре, отчетливый – в январе и феврале.
То есть уже больше трех месяцев подряд мы буксуем на одном месте. И самое главное признаков того, что ситуация нормализуется, не видно. Конечно, мы не катастрофически падаем вниз, но и оснований для оптимизма пока мало, несмотря на все усилия правительства.
Конечно, оно пытается применять какие-то меры. Но пока Центробанк, кроме всего прочего, проводит свою денежно-кредитную политику, удушающую нашу экономику, рассчитывать на что-то достаточно сложно.
При ставке в 7, 5 % экономике развиваться очень тяжело. Центральный банк борется с инфляцией, хотя она у нас имеет другой характер – немонетарный.
Во-первых, инфляция происходит исходя из поведения торгового звена, который безудержно накручивает цены. А во-вторых, Центробанк почему-то пользуется упрощенным представлением об инфляции, как будто на нее непосредственно влияет ключевая ставка.
Но это не так. С помощью ключевой ставки возникла теория, что инфляция развивается тогда, когда экономика движется вперед. В богатых странах, где уже все есть, так и происходит. Там даже могут охлаждать чрезмерные экономические показатели для того, чтобы снизить и инфляцию.
И таким образом повышая ключевую ставку, ты тормозишь развитие экономики. А тормозящая экономика сопряжена со снижением инфляции.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Михаил Беляев в программе канала ОТР «Отражение»
Но в России-то картина совершенно другая. Нам нужно, чтобы экономика развивалась и двигалась вперед. А при хорошем положении дел и инфляция угомонится. Российская экономика не перенасыщенная. Это очень сложный механизм.
В Центробанке же его понимают очень упрощенно, только по первому поверхностному взгляду на экономику.
И обратите внимание, что даже Соединенные Штаты, с которых мы берем пример – не всегда нужный, обладают очень могучей эффективной экономикой, но у них свои проблемы. В США, как и в Западной Европе, все насыщенно и хорошо. Там ведь только сейчас столкнулись с энергетическим кризисом.
В России же положение другое. Нам нужно развиваться и только идти вперед. И душить экономику ставкой в 7, 5 % - это даже не ошибка, а что-то похуже.
Предприятия в своей деятельности постоянно пользуются кредитом под оборотные средства. А в промышленности доход, рентабельность не выше 15%.
Центробанк же кредитует коммерческие банки по ставке 7, 5 %. Банкам тоже нужно блюсти свои интересы. А если они ориентируются на такую цифру, то должны слупить с промышленных предприятий 11-12%, а то и больше. А с физических лиц и все 15-17 %.
Если вы кредитуете крупный бизнес под 12%, то малый и средний как более рискованный, которому деваться некуда, - под 15 %. Потом ратуете за то, чтобы в стране развивался малый и средний бизнес. А как это возможно при таких процентах?
Поэтому вы и начинаете придумывать всякие несусветные субсидии и прочее. Так зачем городить этот огород? Тем более что под льготные кредиты нужно собрать пакет документов и не знаешь, по какой пачке отчитаться.
И мало кто вообще с этим связывается. Вот тут я ставлю точку.