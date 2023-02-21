Рубль рухнет, доллар победит? Что будет с курсом в марте

При самом пессимистичном сценарии курс доллара может достичь 80, а то и 90 рублей. Такие безрадостные прогнозы все чаще делают российские эксперты. Одной из главных причин падения рубля аналитики называют эмбарго на отечественные нефтепродукты, которое начало действовать в феврале.

А в январе размер дефицита федерального бюджета составил 1,776 трлн рублей, что в 14 раз больше прошлогодних показателей начала года. Есть повод задуматься...

Какие перипетии переживет наш рубль в январе? С этим вопросом мы обратились к кандидату экономических наук, финансовому аналитику Михаилу Беляеву. И если в предыдущих беседах Teleprogramma.pro с этим экспертом звучала надежда на лучшее, то сейчас Михаил Кимович более осторожен в прогнозах.

- Михаил Кимович, обычно, когда мы с вами разговаривали о курсе доллара, «стакан для вас был наполовину полон». А что теперь?

- К сожалению, сейчас приходится давать не такой оптимистичный прогноз, какой у меня был в начале лета и с которым я ошибся в январе. Я же связываю курс национальной валюты с общим состоянием экономики. Говоря о прогнозах на декабрь и на январь, я исходил из того, что летом и в начале осени наши экономические показатели были вполне благоприятными и оптимистичными.

Из этого я делал вывод, что курс рубля не будет снижаться по отношению к доллару, как и повышаться. Он останется на том же самом уровне. Ведь Америка отползла из кризисных порогов, да и мы заняли стационарное равновесное положение. И по сути, ничего не должно было меняться. И вдруг в конце декабря наша экономика начала буксовать и причем делать это достаточно заметно.

Допустим, мы говорим о корпоративном секторе, который во многом определяет состояние экономики. Бюджет – это только 30 % нашей экономики, остальное – это то, как работает корпоративный сектор. А он стал давать раскачки и показывать менее оптимистичные, даже тревожные сигналы. И этот фактор определил снижение рубля и по отношению к доллару, и к евро.