Летать даже эконом-классом теперь смогут не все

Как стало известно из сообщения Росстата, билеты эконом-класса на полеты по России за последнюю неделю подорожали на 6%. Резкий скачок цен удивил всех, кто пользуется услугами авиакомпаний, однако о причинах такого решения пока не сообщается.

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При этом изменения цен на проживание в российских отелях и пансионатах наблюдаются совсем незначительные — на 0,7%. Тем, кто предпочитает четырех- и пятизвездочные гостиницы, нужно будет заплатить больше, чем прежде, на 0,4%.

По материалам издания «РИА ФАН»