Названы самые дефицитные в Подмосковье профессии

Среди самых востребованных в Подмосковье сегодня — профессии в области транспорта, ЖКХ, швейного и перерабатывающего производства. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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«Самые популярные в поиске — менеджер, бухгалтер, администратор. А у работодателей большой спрос на профессии в сфере транспорта, ЖКХ, перерабатывающего производства, швейного производства. Бизнесу нужны прикладные специалисты», — цитирует министра издание «РИАМО».