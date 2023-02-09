Названы самые дефицитные в Подмосковье профессии

Среди самых востребованных в Подмосковье сегодня — профессии в области транспорта, ЖКХ, швейного и перерабатывающего производства. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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